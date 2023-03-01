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"Зоря" підсилилась оборонцем "Динамо"

Фото: Микита Бурда став чемпіоном України в сезоні 2014/15 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Оборонець із досвідом виступів у збірній України Микита Бурда змінив київське "Динамо" на луганську "Зорю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений центрбек проведе друге коло Прем'єр-ліги в складі команди Патріка ван Леувена. У нинішньому сезоні він провів усього два поєдинки в усіх турнірах.

Бурда виступатиме за "Зорю" на правах оренди. У новій команді оборонець обрав 26-й номер. У структурі "Динамо" він виховувався з 16-річного віку. На професіональному рівні Бурда дебютував у сезоні 2014/15, але на заваді стабільних виступів постали травми.

За 8,5 сезонів у лавах першої команди "біло-синіх" він провів усього 95 поєдинків, у яких забив 7 м'ячів. Ще 8 матчів центрбек відіграв у складі збірної України. Контракт Бурди з "Динамо" чинний до літа 2023 року.

Раніше "Шахтар" оформив перехід хавбека Тоірова з чемпіонату Казахстану. 18-річний хавбек коштував "гірникам" орієнтовно 300 тисяч євро. З вітчизняним грандом таджик підписав 5-річний контракт.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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