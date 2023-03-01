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"Заря" усилилась защитником "Динамо"

Фото: Никита Бурда стал чемпионом Украины в сезоне 2014/15 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Защитник с опытом выступлений в сборной Украины Никита Бурда сменил киевское "Динамо" на луганскую "Зарю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный центрбек проведет второй круг Премьер-лиги в составе команды Патрика ван Леувена. В нынешнем сезоне он провел всего два поединка во всех турнирах.

Бурда будет выступать за "Зарю" на правах аренды. В новой команде защитник выбрал 26-й номер. В структуре "Динамо" он воспитывался с 16 лет. На профессиональном уровне Бурда дебютировал в сезоне 2014/15, но стабильным выступлениям помешали травмы.

За 8,5 сезонов в рядах первой команды "бело-синих" он провел всего 95 поединков, в которых забил 7 мячей. Еще 8 матчей центрбек отыграл в составе сборной Украины. Контракт Бурды с "Динамо" действует до лета 2023 года.

Ранее "Шахтер" оформил переход хавбека Тоирова из чемпионата Казахстана. 18-летний хавбек обошелся "горнякам" ориентировочно в 300 тысяч евро. С отечественным грандом таджик подписал 5-летний контракт.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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