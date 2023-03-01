"Шахтар" оголосив про трансфер хавбека екзотичної збірної

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

18-річний лівий хавбек став черговим новачком "гірників" у зимове трансферне вікно. Раніше вітчизняний гранд підписав оборонців Гочолейшвілі та Ракицького, форварда Келсі та воротаря Різника.

Тоіров уклав із "Шахтарем" контракт на 5 років. Вихованець "Локомотива-Паміра" з Душанбе дебютував у першій команді в 15-річному віці. Згодом опинився в столичному "Динамо". Торік у серпні перебрався в чемпіонат Казахстану.

У складі тамтешнього "Атирау" провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі. Восени 2022 року Тоіров дебютував у складі молодіжної збірної Таджикистану. У складі команди U-20 провів 5 поєдинків. Раніше грав у збірній U-17.

Напередодні "Шахтар" здобув перемогу над "Минаєм" у перенесеному матчі Прем'єр-ліги. Дубль у складі "гірників" оформив Сікан. Ще по голу до свого активу записали Степаненко та Судаков.