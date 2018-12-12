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Зоря назвал возможный масштаб переходов из УПЦ МП в новую церковь

Новости » Общество    12.12.2018 - 17:20
Зоря назвал возможный масштаб переходов из УПЦ МП в новую церковь
Фото: Евтратий Зоря (facebook.com/yevstr)

Из УПЦ МП в новую Украинскую православную церковь перейдет 2/3 приходов

Из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в новую Украинскую православную церковь может перейти 2/3 приходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью пресс-секретаря УПЦ КП Евстратия Зори ВВС.

Зоря отметил, что когда новая церковь будет создана, для представителей УПЦ МП это станет аргументом для перехода. Сейчас, по словами Зори, "они не определились, потому что у них нет уверенности в том, какой будет результат".

"Все зависит от того, как пойдет этот процесс. В перспективе ближайших лет - думаю, половина (нынешнего количества приходов УПЦ МП, - ред.). Может, больше. В целом я прогнозирую, что перейдет около двух третей приходов", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 15 декабря состоится Объединительный собор, на котором должно быть принято решение о единстве церкви, утвержден ее устав и избран председатель. Именно новоизбранный председатель должен будет отправиться в Константинополь за томосом.

Также сообщалось, что Объединительный собор может продлиться от нескольких часов до нескольких суток.

Как писало РБК-Украина, предстоятель поместной Православной церкви в Украине может получить томос об автокефалии 25 декабря или 6 января.

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