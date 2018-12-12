В УПЦ КП назвали вопросы, вынесенные на Объединительный собор

Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

Долны быть приняты решения о единстве церкви, предстоятеле и уставе

На Объединительный собор, который состоится 15 декабря в Киеве, вынесены три вопроса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью пресс-секретаря УПЦ КП Евстратия Зори ВВС.

По словам Зори, предполагается, что Объединительный собор продлится один день.

"С технической стороны мы должны принять три решения - единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня", - рассказал он.

При этом представитель УПЦ КП добавил, что это не последний собор единой церкви, поскольку решить все вопросы на Объединительном соборе 15 декабря "невозможно, и неправильно".

"Начинать революционные изменения - это самый лучший способ похоронить объединительный процесс. Взять самый простой вопрос - календарь. Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем. Поэтому в условиях, когда новый календарь даже его сторонниками специально маркируется как признак "прочь от Москвы", то разве мы не понимаем, что Москва использует календарный вопрос, чтобы сказать: это не православная церковь, они католики, они католический календарь приняли? Получим мы в итоге объединение церквей? Надо иметь хоть немного мудрости и предвидеть последствия", - заявил он.

Напоним, ранее сообщалось, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) планирует согласовать с представителем Вселенского патриарха все вопросы для успешного Объединительного собора.

Также сообщалось, что синод Украинской православной церкви Московского патриархата не позволил своему епископата участвовать в Объединительном соборе.