Зоря назвав можливий масштаб переходів з УПЦ МП в нову церкву

Фото: Богдан Зоря (facebook.com/yevstr)

З УПЦ МП в нову Українську православну церкву перейде 2/3 парафій

З Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в нову Українську православну церкву може перейти 2/3 парафій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прес-секретаря УПЦ КП Євстратія Зорі ВВС.

Зоря зазначив, що коли нова церква буде створена, для представників УПЦ МП це стане аргументом для переходу. Зараз, за словами Зорі, "вони не визначилися, тому що у них немає впевненості в тому, який буде результат".

"Все залежить від того, як піде цей процес. У перспективі найближчих років - думаю, половина (нинішньої кількості парафій УПЦ МП, - ред.). Може, більше. В цілому я прогнозую, що перейде близько двох третин парафій", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 15 грудня відбудеться Об'єднавчий собор, на якому має бути прийнято рішення про єдність церкви, затверджено її статут і обрано голову. Саме новообраний голова повинен буде відправитися в Константинополь за томосом.

Також повідомлялося, що Об'єднавчий собор може тривати від декількох годин до декількох діб.

Як повідомляло РБК-Україна, предстоятель помісної Православної церкви в Україні може отримати томос про автокефалію 25 грудня або 6 січня.