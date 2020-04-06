В зоопарке Нью-Йорка впервые подтвердили коронавирус у животного

У малайской тигрицы по имени Надя, находящейся в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года), диагностирован коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Администрация зоопарка отметила, что у Нади, ее сестры по имени Азуль, двух амурских тигров и трех африканских львов, наблюдается сухой кашель. Ожидается, что все упомянутые животные поправятся.

Результаты проведенного теста подтвердила Национальная лаборатория ветеринарной службы, базирующаяся в Эймсе, штат Айова.

Ранее сообщалось, что китайские ученые из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом. Ученые утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей.

РБК-Украина писало, что в Нью-Йорк введут военных для помощи в борьбе с коронавирусом. Это будут тысячи военнослужащих и военных медиков.