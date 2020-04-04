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В Ухане нашли коронавирус у 15% кошек

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 08:36
В Ухане нашли коронавирус у 15% кошек
Иллюстративное фото (GettyImages)

О том, как именно заразились бродячие кошки, ученые пока не могут сказать

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений медиков, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях города.

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", - отмечают эксперты.

Ученые утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей. Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы.

Ученые пока не могут сказать, как именно заразились бродячие кошки. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

На сегодня тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Как утверждают биологи, на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн случаев, а количество смертей - 51 тысячу. Эксперты ВОЗ подозревают, что реальное число инфицированных гораздо больше из-за бессимптомных случаев и отсутствия широкомасштабного тестирования.

Также РБК-Украина писало, что почти половина населения Земли изолирована из-за коронавируса. Около 4 млрд человек во всем мире получили приказ оставаться дома из-за введенных карантинных мер.

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