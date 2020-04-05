ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Нью-Йорк введут военных для помощи в борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 05:22
В Нью-Йорк введут военных для помощи в борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото (news.cn)

Трамп распорядился отправить в Нью-Йорк тысячу военнослужащих

США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

По его словам, это будут тысячи военнослужащих и военных медиков.

"Мы собираемся выделить дополнительно значительное количество военнослужащих для помощи штатам. Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов", - сказал Трамп.

"Я могу проинформировать также о том, что моим распоряжением тысяча военнослужащих будет направлена в город Нью-Йорк для оказания помощи там, где она требуется больше всего", - добавил он.

Трамп отметил, что это подкрепление "скоро получит" информацию о сроках и месте дислокации.

"Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере", - заявил президент США.

Напомним, число жертв коронавируса COVID-19 в США составляет 8100 человек.

По словам президента США Дональда Трампа, в США в течение следующих двух недель следует ожидать большого числа смертей от коронавируса. По словам координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, число заразившихся COVID-19 в Детройте, Нью-Йорке и штате Луизиана может достигнуть пика через неделю.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля Россия стремится использовать коронавирус, чтобы развалить ЕС, - Кислица
Новости Украины Нью-ЙоркКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь