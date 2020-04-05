В Нью-Йорк введут военных для помощи в борьбе с коронавирусом

Иллюстративное фото (news.cn)

Трамп распорядился отправить в Нью-Йорк тысячу военнослужащих

США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

По его словам, это будут тысячи военнослужащих и военных медиков.

"Мы собираемся выделить дополнительно значительное количество военнослужащих для помощи штатам. Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов", - сказал Трамп.

"Я могу проинформировать также о том, что моим распоряжением тысяча военнослужащих будет направлена в город Нью-Йорк для оказания помощи там, где она требуется больше всего", - добавил он.

Трамп отметил, что это подкрепление "скоро получит" информацию о сроках и месте дислокации.

"Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере", - заявил президент США.

Напомним, число жертв коронавируса COVID-19 в США составляет 8100 человек.

По словам президента США Дональда Трампа, в США в течение следующих двух недель следует ожидать большого числа смертей от коронавируса. По словам координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, число заразившихся COVID-19 в Детройте, Нью-Йорке и штате Луизиана может достигнуть пика через неделю.