ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Зону ООС посетил президент Латвии

Новости » Общество    25.11.2018 - 18:29
Зону ООС посетил президент Латвии
Фото: визит президента Латвии на Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)

Раймондс Вейонис увидел разрушенные дома на Донбассе и ознакомился с ситуацией на востоке Украины

Президент Латвии Раймондс Вейонис в воскресенье, 25 ноября, посетил район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что Раймондс Вейонис прибыл с целью получения актуальной информации по ситуации на Донбассе. Встречу с президентом Латвии провел первый заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Валерий Залужный.

"Он подчеркнул, что, несмотря на минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий", - отметили в ООС.

на Протяжении визита президент Латвии также осмотрел разрушенные боевиками на Донбассе жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры. Раймондс Вейонис также посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними.

 

Фото: визит президента Латвии на Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, по состоянию на 11:00 25 ноября было зафиксировано 5 обстрелов боевиков в бой позиций подразделений ООС.

На Донбассе погиб один украинский военный Украинские военные взяли под контроль село на Светлодарской дуге, - штаб
Новости Украины ДонбассЛатвия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь