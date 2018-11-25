Зону ООС посетил президент Латвии

Фото: визит президента Латвии на Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)

Раймондс Вейонис увидел разрушенные дома на Донбассе и ознакомился с ситуацией на востоке Украины

Президент Латвии Раймондс Вейонис в воскресенье, 25 ноября, посетил район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что Раймондс Вейонис прибыл с целью получения актуальной информации по ситуации на Донбассе. Встречу с президентом Латвии провел первый заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Валерий Залужный.

"Он подчеркнул, что, несмотря на минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий", - отметили в ООС.

на Протяжении визита президент Латвии также осмотрел разрушенные боевиками на Донбассе жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры. Раймондс Вейонис также посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними.

Фото: визит президента Латвии на Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, по состоянию на 11:00 25 ноября было зафиксировано 5 обстрелов боевиков в бой позиций подразделений ООС.