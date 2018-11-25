На Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 25 листопада, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 11:00 зафіксовано 5 прицільних обстрілів українських військових. При цьому ворог використовував міномети, заборонені мінськими угодами.

На Луганському напрямку бойовики з використанням стрілецької зброї здійснили обстріл позицій об'єднаних сил в районі Попасної. Поблизу населеного пункту Троїцьке ворог використав міномети калібру 120 мм, гранатомети різного калібру та великокаліберні кулемети. Крім того, поблизу Травневого окупанти обстріляли сили ООС з мінометів калібру 82 мм та кулеметів великого калібру.

На Донецького напрямку противник з використанням мінометів 82-го калібру обстріляв позиції українських військових в районі населеного пункту Водяне.

Зазначається, що втрат серед особового складу підрозділів об'єднаних сил немає.

Ситуація на Донбасі станом на 25 листопада 2018

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 24 листопада, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий.