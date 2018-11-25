ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 13:30
На Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 25 листопада, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 11:00 зафіксовано 5 прицільних обстрілів українських військових. При цьому ворог використовував міномети, заборонені мінськими угодами.

На Луганському напрямку бойовики з використанням стрілецької зброї здійснили обстріл позицій об'єднаних сил в районі Попасної. Поблизу населеного пункту Троїцьке ворог використав міномети калібру 120 мм, гранатомети різного калібру та великокаліберні кулемети. Крім того, поблизу Травневого окупанти обстріляли сили ООС з мінометів калібру 82 мм та кулеметів великого калібру.

На Донецького напрямку противник з використанням мінометів 82-го калібру обстріляв позиції українських військових в районі населеного пункту Водяне.

Зазначається, що втрат серед особового складу підрозділів об'єднаних сил немає.

На Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС

Ситуація на Донбасі станом на 25 листопада 2018

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 24 листопада, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий.

Українські військовики взяли під контроль село на Світлодарській дузі, - штаб
Новини України ДонбассводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся