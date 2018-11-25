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Зону ООС відвідав президент Латвії

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 18:29
Зону ООС відвідав президент Латвії
Фото: візит президента Латвії на Донбас (facebook.com/pressjfo.news)

Раймондс Вейоніс побачив зруйновані будинки на Донбасі та ознайомився із ситуацією на сході України

Президент Латвії Раймондс Вейоніс у неділю, 25 листопада, відвідав район проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що Раймондс Вейоніс прибув з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації на Донбасі. Зустріч із президентом Латвії провів перший заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.

"Він підкреслив, що, незважаючи на мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій", - зазначили в ООС.

Упродовж візиту президент Латвії також оглянув зруйновані бойовиками на Донбасі житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури. Раймондс Вейоніс також відвідав одну з військових частин Об’єднаних сил, де познайомився з умовами життя та побутом військових, а також особисто зустрівся з ними.

 

Фото: візит президента Латвії на Донбас (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, станом на 11:00 25 листопада було зафіксовано 5 обстрілів бойовиків  у бій позицій підрозділів ООС.

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