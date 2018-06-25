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Интервью

В зону боевых действий пытались ввезти наркотики службой доставки

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 20:45
Фото: марихуана (facebook.com/UA.Military.Police)
Фото: марихуана (facebook.com/UA.Military.Police)

Солдат-контрактник попросил друга переслать марихуану в Авдеевку

Службой доставки на Донбассе пытались ввезти наркотики в зону боевых действий. Марихуану обнаружили у солдата-контрактника в Авдеевке, передает Facebook Военная служба правопорядка (ВСП).

"Около ста граммов марихуаны нашли патрульные ВСП в посылке, которую военнослужащий пришел забрать одного из городских отделений службы доставки. Патрульные предложили бойцу добровольно показать содержимое пакета. Во время досмотра в коробке из-под мобильного телефона обнаружили пакет с измельченным веществом растительного происхождения", - говорится в сообщении.

Солдат, которому предназначалась посылка рассказал, что зелье раньше вырастил у себя дома для собственного потребления. Продавать марихуану не собирался и просто попросил приятеля отправить пакет.

"Правда это или нет, в дальнейшем установит следствие, все материалы военные правоохранители передали в Нацполицию", - сообщили в ВСП.

 

Наркотики в зону бойових дій намагалися завезти…службою доставки. Близько ста грамів марихуани знайшли патрульні...

Опубліковано Військова служба правопорядку у Збройних Силах України Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Украины пытался вывезти партию наркотиков в Россию.

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Теги публикации: наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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