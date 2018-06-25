В зону боевых действий пытались ввезти наркотики службой доставки

Солдат-контрактник попросил друга переслать марихуану в Авдеевку

Службой доставки на Донбассе пытались ввезти наркотики в зону боевых действий. Марихуану обнаружили у солдата-контрактника в Авдеевке, передает Facebook Военная служба правопорядка (ВСП).

"Около ста граммов марихуаны нашли патрульные ВСП в посылке, которую военнослужащий пришел забрать одного из городских отделений службы доставки. Патрульные предложили бойцу добровольно показать содержимое пакета. Во время досмотра в коробке из-под мобильного телефона обнаружили пакет с измельченным веществом растительного происхождения", - говорится в сообщении.

Солдат, которому предназначалась посылка рассказал, что зелье раньше вырастил у себя дома для собственного потребления. Продавать марихуану не собирался и просто попросил приятеля отправить пакет.

"Правда это или нет, в дальнейшем установит следствие, все материалы военные правоохранители передали в Нацполицию", - сообщили в ВСП.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Украины пытался вывезти партию наркотиков в Россию.