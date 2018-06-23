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Українець намагався вивезти до РФ партію наркотиків

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 12:30
Фото: вилучені наркотики (dpsu.gov.ua)
Фото: вилучені наркотики (dpsu.gov.ua)

Чоловіка затримали в пункті пропуску "Гоптівка"

Громадянин України намагався вивезти до Російської Федерації партію наркотиків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вночі в пункті пропуску "Гоптівка" прикордонники спільно з співробітниками фіскальної служби виявили громадянина України, який намагався перемістити через державний кордон партію речовини рослинного походження вагою майже 7,5 кілограмів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 56-річного українця затримали в пункті пропуску під час проходження митного контролю. В ході огляду його автомобіля правоохоронці виявили 46 пакунків з речовиною сіро-зеленого кольору загальною вагою майже 7,5 кілограмів.

"За цим фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким і передали знахідку разом з власником", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: вилучені наркотики (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області працівник виправної колонії постачав ув’язненим наркотики.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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