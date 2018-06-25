У зону бойових дій намагалися ввезти наркотики службою доставки

Солдат-контрактник попросив друга переслати марихуану в Авдіївку

Службою доставки на Донбасі намагалися ввезти наркотики у зону бойових дій. Марихуану виявили у солдата-контрактника в Авдіївці, передає у Facebook Військова служба правопорядку (ВСП).

"Близько ста грамів марихуани знайшли патрульні ВСП у посилці, яку військовослужбовець прийшов забрати до одного з міських відділень служби доставки. Патрульні запропонували бійцю добровільно показати вміст пакунку. Під час огляду у коробці з-під мобільного телефону виявили пакет із подрібненою речовиною рослинного походження", - йдеться у повідомленні.

Солдат, якому призначалась посилка розповів, що зілля раніше виростив в себе вдома для власного вжитку. Продавати марихуану наміру не мав і просто попросив приятеля відправити пакунок.

"Правда це чи ні, у подальшому встановить слідство, усі матеріали військові правоохоронці передали у Нацполіцію", - повідомили у ВСП.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що громадянин України намагався вивезти партію наркотиків у Росію.