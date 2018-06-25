У зону бойових дій намагалися ввезти наркотики службою доставки

Солдат-контрактник попросив друга переслати марихуану в Авдіївку
Службою доставки на Донбасі намагалися ввезти наркотики у зону бойових дій. Марихуану виявили у солдата-контрактника в Авдіївці, передає у Facebook Військова служба правопорядку (ВСП).
"Близько ста грамів марихуани знайшли патрульні ВСП у посилці, яку військовослужбовець прийшов забрати до одного з міських відділень служби доставки. Патрульні запропонували бійцю добровільно показати вміст пакунку. Під час огляду у коробці з-під мобільного телефону виявили пакет із подрібненою речовиною рослинного походження", - йдеться у повідомленні.
Солдат, якому призначалась посилка розповів, що зілля раніше виростив в себе вдома для власного вжитку. Продавати марихуану наміру не мав і просто попросив приятеля відправити пакунок.
"Правда це чи ні, у подальшому встановить слідство, усі матеріали військові правоохоронці передали у Нацполіцію", - повідомили у ВСП.
Наркотики в зону бойових дій намагалися завезти…службою доставки. Близько ста грамів марихуани знайшли патрульні...Опубліковано Військова служба правопорядку у Збройних Силах України Понеділок, 25 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що громадянин України намагався вивезти партію наркотиків у Росію.