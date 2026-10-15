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У зоні обслуговування ТЕЦ-4 в Києві відключать гарячу воду: подробиці

10:52 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

У Києві попередили про тимчасове припинення подачі гарячої води до будинків у зоні обслуговування ТЕЦ-4. Причиною стали обстріли та загальна ситуація, що склалася в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Ковтунова.

За його словами, наразі є попередня інформація про необхідність тимчасово перекрити гаряче водопостачання до будинків, які обслуговує ТОВ "Єврореконструкція".

Ковтунов закликав мешканців із розумінням поставитися до вимушених заходів. За його словами, відповідні служби працюють у посиленому режимі.

Він висловив сподівання, що найближчим часом ситуація стабілізується, а гаряче водопостачання повністю відновлять. Про подальші зміни обіцяють повідомляти додатково.

Атака на Київ

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Основною ціллю стала ТЕЦ-4, в енергооб'єкт влучили. Також пошкоджено дев'ятиповерховий будинок у Деснянському районі, де виникла пожежа.

Унаслідок нічних атак загинули троє людей, ще 27 постраждали, серед них дитина. У Деснянському районі рятувальники ліквідували пожежу площею 400 кв. м і врятували 16 мешканців. Удари також зафіксували в Голосіївському, Дніпровському, Шевченківському та Дарницькому районах.

Через пошкодження енергооб'єктів Києва та області в столиці виникли перебої з електропостачанням. Крім того, у Дарницькому та Печерському районах тимчасово зупинили електротранспорт.

Напередодні, 12 жовтня, російські війська також завдали удару балістикою по Києву близько 22:30. Тоді вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги.

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