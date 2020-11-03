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В зоне теракта в Вене были четверо украинцев, они не пострадали

Вена, Вторник 03 ноября 2020 11:12
В зоне теракта в Вене были четверо украинцев, они не пострадали
Фото: полиция в Вене (twitter.com/InfosFrancaises)
Автор: РБК-Украина

В зоне теракта в Вене (Австрия) находились украинские студенты. Они не пострадали в результате инцидента.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По его словам, по состоянию на утро нет информации о гражданстве погибших и раненых.

"В зоне теракта в одном из кафе было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - добавил Щерба.

Напомним, вчера вечером террористы атаковали сразу шесть локаций в Вене, в том числе центральную площадь Грабен. По последней информации, в результате стрельбы погибли четыре человека, еще 17 получили ранения. Также сообщалось о ликвидации одного из нападавших и о задержании еще четырех.

Ответственность за теракт взяли джихадисты, которые назвали стрельбу в Вене местью Австрии за участие в коалиции с США по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Также сообщалось, что во время стрельбы возле синагоги неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана в другом районе австрийской столицы. Кроме того, сообщалось о стрельбе возле отеля Hilton. Сегодня в связи с терактами в Вене отменили занятия в школах. Свою поддержку уже выразил президент Украины Владимир Зеленский.

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