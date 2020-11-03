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Число жертв теракта в Вене увеличилось

Вена, Вторник 03 ноября 2020 08:59
Число жертв теракта в Вене увеличилось
Фото: полиция в Вене (twitter.com/InfosFrancaises)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство внутренних дел Австрии подтвердило гибель четырех человек в результате теракта в Вене. Еще 17 человек пострадали.

Об этом сообщает Kurier.

Четвертой жертвой теракта стала женщина, которая работал официантом в одном из заведений Вены. Ей было от 40 до 50 лет. Она погибла в клинике Оттакринг. Изначально сообщалось о трех погибших, среди которых один террорист.

Всего в больницах Вены находятся 17 человек. Из них шестеро имеют серьезные травмы.

По информации МВД Австрии, власти предполагают, что нападавших было не более четырех человек.

Напомним, стрельба в центре Вены началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Правоохранители сообщили, что преступников несколько, они вооружены автоматами. Известно, что погиб полицейский.

Ранее австрийские журналисты сообщали, что погибли семь человек. Как минимум четверо подозреваемых были задержаны.

Также РБК-Украина писало, что джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.

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