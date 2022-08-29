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В Зоне отчуждения - три очага возгорания, а Киевскую область окружил смог: что известно

Фото: В Зоне отчуждения есть три очага возгорания (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Зоне отчуждения сейчас фиксируют три очага возгорания. Однако открытого горения не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В ведомстве отмечают, что Киевскую область окружил смог и жители столицы и соседних районов жалуются на запах гари.

"Однако, это не связано с очагами возгорания в Чернобыльской зоне, которые были зафиксированы в приграничных районах 24 августа 2022 года спутниками NASA FIRMS", - отмечают в Госагентстве.

Там информируют, что сейчас в Киевской области отмечается мгла - атмосферное явление, заключающееся в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы за счет повышенных частиц пыли, дыма и гари.

"По состоянию на 28 августа 2022 года по Зоне отчуждения остается 3 очага возгорания с 4. Открытого горения не наблюдается, только тление и задымление в Денисовецькому, Паришівському и Котовском лесничествах", - добавили в ведомстве.

Напомним, за информацией КГГА, в Вышгородском районе Киевской области 28 августа произошло возгорание торфа

Ранее мы писали, что 22 августа смог накрыл Киев. Его причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Оким Киева, 23 августа сильное задымление было замечено и в Одессе. Его принес воздушный поток из пустыни Средней Азии.

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Киевская областьЗона отчуждения