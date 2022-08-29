В Зоне отчуждения - три очага возгорания, а Киевскую область окружил смог: что известно

В Зоне отчуждения сейчас фиксируют три очага возгорания. Однако открытого горения не наблюдается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
В ведомстве отмечают, что Киевскую область окружил смог и жители столицы и соседних районов жалуются на запах гари.
"Однако, это не связано с очагами возгорания в Чернобыльской зоне, которые были зафиксированы в приграничных районах 24 августа 2022 года спутниками NASA FIRMS", - отмечают в Госагентстве.
Там информируют, что сейчас в Киевской области отмечается мгла - атмосферное явление, заключающееся в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы за счет повышенных частиц пыли, дыма и гари.
"По состоянию на 28 августа 2022 года по Зоне отчуждения остается 3 очага возгорания с 4. Открытого горения не наблюдается, только тление и задымление в Денисовецькому, Паришівському и Котовском лесничествах", - добавили в ведомстве.
Напомним, за информацией КГГА, в Вышгородском районе Киевской области 28 августа произошло возгорание торфа
Ранее мы писали, что 22 августа смог накрыл Киев. Его причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.
Оким Киева, 23 августа сильное задымление было замечено и в Одессе. Его принес воздушный поток из пустыни Средней Азии.
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