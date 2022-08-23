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Лучше надеть маску. Смог, накрывший Киев и Николаев, добрался до Одессы

Новина українською →
Одесса, Вторник 23 августа 2022 16:06
Лучше надеть маску. Смог, накрывший Киев и Николаев, добрался до Одессы Фото: смог замечен в Одессе 23 августа (unsplash com)
Автор: Наталия Гурковская

Помимо Киева и Николаева, куда смог заметили еще в понедельник, 22 августа, задымление добралось и в Одессу, но уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение ректора Одесского государственного экологического университета Сергея Степаненко.

"У нас сейчас северный воздушный поток, который несет воздух вместе с песком из пустыни Средней Азии. Вся Украина сейчас покрыта этим облаком пыли. У нас бывает вынос этой пыли или из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских "Летом это бывает довольно часто. Может, не каждый год, но за последние несколько лет я помню минимум три-четыре таких случая", - рассказал он.

По данным эксперта, этот смог может плохо сказаться на здоровье. Степаненко порекомендовал в этот период пользоваться масками, чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли.

В то же время, он успокоил, что уже через несколько дней пыль начнет оседать.

Как сообщалось, смог в Киеве, который был замечен днем в понедельник, 22 августа и растянулся по Киевской области исчезнет только сегодня. Причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Такая же ситуация наблюдается и над Николаевом и областью.

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