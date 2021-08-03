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В зоне ООС ввели запрет на визиты чиновников. Разумков отменил поездку

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Украина, Вторник 03 августа 2021 12:56
В зоне ООС ввели запрет на визиты чиновников. Разумков отменил поездку Фото: председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отменил поездку в зону проведения Операции объединенных сил, запланированную на 3 августа. Главнокомандующий ВСУ запретил визиты чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе парламента, основной целью командировки Разумкова должно стать ознакомление с текущей безпековою и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

Напомним, 27 июля Руслан Хомчак покинул пост главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.

Вместо него эту должность главнокомандующего ВСУ занял генерал-майор Валерий Залужный. В 2018-2019 годах он был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего Объединенных сил.

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