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У зоні ООС ввели заборону на візити високопосадовців. Разумков скасував поїздку

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 12:56
У зоні ООС ввели заборону на візити високопосадовців. Разумков скасував поїздку Фото: голова Верховної ради України Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков скасував поїздку до зони проведення Операції об’єднаних сил, заплановану на 3 серпня. Головнокомандувач ЗСУ заборонив візити високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на сайт Верховної ради.

"Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним було повідомлено щодо тимчасової заборони відвідування посадовими особами зони проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі парламенту, основною метою відрядження Разумкова мало стати ознайомлення із поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також спілкування із місцевими жителями та військовослужбовцями української армії.

Нагадаємо, 27 липня Руслан Хомчак залишив посаду головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського.

Замість нього цю посаду головнокомандувача ЗСУ зайняв генерал-майор Валерій Залужний. У 2018-2019 роках він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

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