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В зоне ООС третьи сутки подряд сохраняется "тишина"

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Донбасс, Суббота 05 февраля 2022 07:45
В зоне ООС третьи сутки подряд сохраняется "тишина" Фото: на Донбассе в течение суток сохранялась "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 4 февраля, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра (5 февраля - ред.) текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 3 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли КПВВ "Гнутово" с помощью беспилотного аппарата, с которого сбросили заряд ВОГ. В результате взрыва потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, появилось видео обстрела КПВВ "Гнутово" на Донбассе.

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