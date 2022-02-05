В зоне ООС третьи сутки подряд сохраняется "тишина"

В пятницу, 4 февраля, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

"За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра (5 февраля - ред.) текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.