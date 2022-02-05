В зоне ООС третьи сутки подряд сохраняется "тишина"
В пятницу, 4 февраля, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра (5 февраля - ред.) текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 3 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли КПВВ "Гнутово" с помощью беспилотного аппарата, с которого сбросили заряд ВОГ. В результате взрыва потерь среди украинских военных не было.
Кроме того, появилось видео обстрела КПВВ "Гнутово" на Донбассе.