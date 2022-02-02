Боевики обстреляли с беспилотника КПВВ "Гнутово" на Донбассе

Сегодня утром российско-оккупационные войска с беспилотника обстреляли КПВВ "Гнутово" на Донбассе. Пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Сегодня в 08:30 российско-оккупационные войска осуществили обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово". Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ", - говорится в сообщении.

За информацией ведомства, для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.

"В результате атаки потерь среди личного состава нет. Заметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты", - добавляют в сообщении.

