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У зоні ООС третю добу поспіль зберігається "тиша"

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Донбас, Субота 05 лютого 2022 07:45
У зоні ООС третю добу поспіль зберігається "тиша" Фото: на Донбасі протягом доби зберігалася "тиша" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 4 лютого, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"За минулу добу, 4 лютого, і станом на 7 годину ранку (5 лютого - ред.) поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 3 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове" за допомогою безпілотного апарату, з якого скинули заряд ВОГ. Унаслідок вибуху втрат серед українських військових не було.

Крім того, з'явилося відео обстрілу КПВВ "Гнутове" на Донбасі.

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