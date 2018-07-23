В зоне ООС на Донбассе созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами боевиков

Подразделения созданы в соответствии с распоряжением Наева

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) созданы подразделения по борьбе с укреплениями и бронеобъектами боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, соответствующие подразделения были созданы в соответствии с распоряжением командующего объединенных сил Сергея Наева.

"По распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага", - говорится в сообщении.

Протитанкісти Они там где самое горячее #ООС #операція_ОС Когда на передовой линии молчат танковые пушки, работа для военных специалистов все равно найдется. Поэтому прислуги противотанковых ракетных комплексов не привыкли сидеть сложа руки и, чтобы не пасти задних, постоянно тренируются в специально отведенных местах, а в случае необходимости применяют полученные знания на практике. По распоряжению Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наєва созданы подразделения по борьбе с бронеоб'єктами и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи. Вместе к победе! Слава Украине! Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 22 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 22 июля, на Донбассе в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Боевики продолжают вести обстрелы по силам ООС. В частности, вчера зафиксировано 15 обстрелов, сегодня утром - уже три.