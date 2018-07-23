У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Бойовики вчора 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за добу 22 липня поточного року поранення отримав один український військовий. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, у Міноборони зазначили, що бойовики вчора 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

"Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення", - повідомив Гуцуляк, зазначивши, що наразі його госпіталізовано, стан здоров’я військового задовільний.

Також у Міноборони додали, що станом на ранок 23 липня на Донбасі вже зафіксовано три обстріли з боку бойовиків. Наразі у лавах українських військ втрат не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше про одного постраждалого на Донбасі військового повідомляли у штабі ООС.