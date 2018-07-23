У зоні ООС на Донбасі створені підрозділи по боротьбі із бронеоб’єктами бойовиків

Підрозділи створені відповідно до розпорядження Наєва

На Донбасі у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) створені підрозділи боротьби із укріпленнями та бронеоб’єктами бойовиків. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, відповідні підрозділи були створенні відповідно до розпорядження командувача об’єднаних сил Сергія Наєва.

"За розпорядженням командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва створені підрозділи боротьби із бронеоб’єктами та укріпленнями ворога", - йдеться у повідомленні.

Протитанкісти Вони там де найгарячіше #ООС #операція_ОС Коли на передовій лінії мовчать танкові гармати, робота для військових фахівців все одно знайдеться. Тому обслуги протитанкових ракетних комплексів не звикли сидіти склавши руки і, щоб не пасти задніх, постійно тренуються у спеціально відведених місцях, а у разі потреби застосовують отриманні знання на практиці. За розпорядженням Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва створені підрозділи боротьби із бронеоб’єктами та укріпленнями ворога. Наприкінці червня із особовим складом проведені заходи злагодження та удосконалення навченості. У разі потреби підрозділи готові виконувати бойові завдання. Разом до перемоги! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 22 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 22 липня, на Донбасі внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Бойовики продовжуть вести обстріли по силам ООС. Зокрема, за вчора зафіксовано 15 обстрілів, сьогодні зранку - вже три.