Зонд первой арабской миссии на Марс прислал фото планеты

Об этом говорится на странице Hope Mars Mission в Twitter.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Надежда" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующих в освоении космоса", - говорится в сообщении.

Накануне китайский космический зонд Tianwen-1, который на этой неделе вышел на орбиту Марса, прислал первые снимки "красной планеты". На кадрах можно увидеть поверхность Марса.

В июле 2020 года Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, которая подала космический зонд к Марсу. Аппарат под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасим.