Зонд першої арабської місії на Марс надіслав фото планети

Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Аль-амаль" ("Надія") надіслав на Землю перше фото. Космічний апарат успішно досяг орбіти Марса 9 лютого.
Про це йдеться на сторінці Hope Mars Mission в Twitter.
Місія сподівається, що це принесе користь людству.
"Передача першого зображення Марса за допомогою зонда "Надія" є визначальним моментом в нашій історії і знаменує приєднання ОАЕ до передових країн, які беруть участь в освоєнні космосу", - йдеться в повідомленні.
Напередодні китайський космічний зонд Tianwen-1, який цього тижня вийшов на орбіту Марсу, надіслав перші знімки "червоної планети". На кадрах можна побачити поверхню Марсу.
В липні 2020 року Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською державою, яка подала космічний зонд до Марса. Апарат під назвою "Аль-Амаль" ("Надія") був піднятий японської ракетою-носієм з космодрому на острові Танегасіма.