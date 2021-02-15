Зонд першої арабської місії на Марс надіслав фото планети
Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Аль-амаль" ("Надія") надіслав на Землю перше фото. Космічний апарат успішно досяг орбіти Марса 9 лютого.
Про це йдеться на сторінці Hope Mars Mission в Twitter.
Місія сподівається, що це принесе користь людству.
"Передача першого зображення Марса за допомогою зонда "Надія" є визначальним моментом в нашій історії і знаменує приєднання ОАЕ до передових країн, які беруть участь в освоєнні космосу", - йдеться в повідомленні.
The transmission of the Hope Probe's first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021
Напередодні китайський космічний зонд Tianwen-1, який цього тижня вийшов на орбіту Марсу, надіслав перші знімки "червоної планети". На кадрах можна побачити поверхню Марсу.
В липні 2020 року Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською державою, яка подала космічний зонд до Марса. Апарат під назвою "Аль-Амаль" ("Надія") був піднятий японської ракетою-носієм з космодрому на острові Танегасіма.