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Зонд першої арабської місії на Марс надіслав фото планети

Новость на русском → ОАЕ, Понеділок 15 лютого 2021 02:10
Зонд першої арабської місії на Марс надіслав фото планети Фото: знімок Марса (pbs.twimg.com)
Автор: Даша Харченко

Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Аль-амаль" ("Надія") надіслав на Землю перше фото. Космічний апарат успішно досяг орбіти Марса 9 лютого.

Про це йдеться на сторінці Hope Mars Mission в Twitter.

Місія сподівається, що це принесе користь людству.

"Передача першого зображення Марса за допомогою зонда "Надія" є визначальним моментом в нашій історії і знаменує приєднання ОАЕ до передових країн, які беруть участь в освоєнні космосу", - йдеться в повідомленні.

Напередодні китайський космічний зонд Tianwen-1, який цього тижня вийшов на орбіту Марсу, надіслав перші знімки "червоної планети". На кадрах можна побачити поверхню Марсу.

В липні 2020 року Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською державою, яка подала космічний зонд до Марса. Апарат під назвою "Аль-Амаль" ("Надія") був піднятий японської ракетою-носієм з космодрому на острові Танегасіма.

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