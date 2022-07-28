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Зонд NASA показал цветную фотографию вихрей на Юпитере: яркий кадр

Фото: зонд NASA показал цветную фотографию вихрей на Юпитере (jpl.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Космический зонд Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Juno сделал новую уникальную фотографию Юпитера. Продемонстрировал вихри на планете вблизи северного полюса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA.

Космический аппарат сфотографировал вихри на Юпитере благодаря камере JunoCam во время своего приближения к планете.

Мощные штормы могут достигать более 50 километров в высоту, а также сотни километров в ширину.

Ученые сегодня изучают природу образования таких вихрей, чтобы исследовать атмосферу планеты, динамику жидкости и химии облаков, которые создают другие атмосферные особенности планеты.

Фото: зонд NASA показал цветную фотографию вихрей на Юпитере (jpl.nasa.gov)

Также ученые заинтересованы различными формами, размерами и цветам этих вихрей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня

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NASA