Зонд NASA показал цветную фотографию вихрей на Юпитере: яркий кадр

Космический аппарат сфотографировал вихри на Юпитере благодаря камере JunoCam во время своего приближения к планете.

Мощные штормы могут достигать более 50 километров в высоту, а также сотни километров в ширину.

Ученые сегодня изучают природу образования таких вихрей, чтобы исследовать атмосферу планеты, динамику жидкости и химии облаков, которые создают другие атмосферные особенности планеты.

Фото: зонд NASA показал цветную фотографию вихрей на Юпитере (jpl.nasa.gov)

Также ученые заинтересованы различными формами, размерами и цветам этих вихрей.