Зонд NASA показав кольорову фотографію вихорів на Юпітері: яскравий кадр

Космічний зонд Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Juno зробив нову унікальну фотографію Юпітера. Продемонстрував вихрі на планеті поблизу північного полюса.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA .

Також вчені зацікавлені різними формами, розмірами й кольорам цих вихорів.

Вчені сьогодні вивчають природу утворення таких вихрів, аби дослідити атмосферу планети, динаміку рідини й хімії хмар, які створюють інші атмосферні особливості планети.

Потужні шторми можуть досягати більше 50 кілометрів у висоту, а також сотні кілометрів у ширину.

Космічний апарат сфотографував вихори на Юпітері завдяки камері JunoCam під час свого наближення до планети.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

Тим часом телескоп NASA імені Джеймса Вебба створив найглибше і чітке інфрачервоне зображення далекого всесвіту на сьогодні