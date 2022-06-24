UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия: впечатляющий кадр

Фото: зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия (esa.int)
Автор: Сергей Пышкин

Зонд BepiColombo сделал фотографию Меркурия. На кадре изображена красота ландшафта планеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу European Space Agency.

"Миссия ESA/JAXA BepiColombo сняла этот замечательный вид геологического ландшафта Меркурия 23 июня 2022 года, когда космический корабль пролетал мимо планеты для совершения гравитационного маневра", - пишет пресс-служба.

Фотография была сделана благодаря камере Mercury Transfer Module's Monitoring Camera 2 в 12:48 по киевскому времени. Именно тогда зонд находился около 920 км от поверхности планеты.

Фото: зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия (esa.int)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что лишь недавно SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 53 интернет-спутника системы Starlink.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа