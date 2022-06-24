Зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия: впечатляющий кадр

Зонд BepiColombo сделал фотографию Меркурия. На кадре изображена красота ландшафта планеты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу European Space Agency.
"Миссия ESA/JAXA BepiColombo сняла этот замечательный вид геологического ландшафта Меркурия 23 июня 2022 года, когда космический корабль пролетал мимо планеты для совершения гравитационного маневра", - пишет пресс-служба.
Фотография была сделана благодаря камере Mercury Transfer Module's Monitoring Camera 2 в 12:48 по киевскому времени. Именно тогда зонд находился около 920 км от поверхности планеты.
Фото: зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия (esa.int)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что лишь недавно SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 53 интернет-спутника системы Starlink.