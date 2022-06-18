SpaxeX вывела на орбиту 53 интернет-спутника: как это повлияет на Starlink
Ракета компании SpaceX вывела на околоземную орбиту 53 интернет-спутника системы Starlink. Falcon 9 стартовал из космического центра Кеннеди во Флориде. Новые спутники позволят расширить возможности широкополосного доступа для видеозвонков и потокового вещания через спутниковый интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.
Ракета-носитель первой ступени после запуска приземлилась на беспилотный корабль в Атлантическом океане. Это была 100-я успешная миссия для этого типа ракеты.
Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину к миллиардеру и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску обратился глава украинской Минцифры с просьбой предоставить нашей стране возможность пользоваться спутниковым интернетом.
И уже 28 февраля в Киев прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основной целью которого принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.
РБК-Украина писало также и о том, что Федоров рассказал как Starlink восстанавливает связь на деоккупированных территориях.
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