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Зонд BepiColombo сфотографував поверхню Меркурія: вражаючий кадр

Фото: зонд BepiColombo сфотографував поверхню Меркурія (esa.int)
Автор: Сергій Пишкін

Зонд, який є частиною космічної місії Європейської космічної агенції (ESA) і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), BepiColombo зробив фотографію Меркурія. Продемонстрував красу ландшафту планети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу European Space Agency.

"Місія ESA/JAXA BepiColombo зняла цей чудовий вид геологічного ландшафту Меркурія 23 червня 2022 року, коли космічний корабель пролітав повз планету для здійснення гравітаційного маневру", - пише пресслужба.

Фотографію було зроблено завдяки камері Mercury Transfer Module’s Monitoring Camera 2 о 12:48 за київським часом. Саме тоді зонд перебував близько за 920 км від поверхні планети.

Фото: зонд BepiColombo сфотографував поверхню Меркурія (esa.int)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише нещодавно SpaceX вивела на навколоземну орбіту ще 53 інтернет-супутника системи Starlink.

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