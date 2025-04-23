Зона вільної торгівлі та угода про надра: Шмигаль розкрив деталі переговорів з Бессентом

Під час візиту до Вашингтону Шмигаль подякував президенту США Дональду Трампу за подовження санкцій проти Росії.

"Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби примусити його до миру. Зокрема, обговорили посилення санкцій щодо енергетичного сектору РФ у зв'язку з окупацією Запорізької АЕС", - написав Шмигаль.

Він розповів, що під час зустрічі з головою Мінфіну США Скотом Бессентом вони обговорили питання фінансової допомоги Україні на наступний рік.

"Уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", - заявив прем'єр.

За його словами, було обговорено важливі політичні моменти майбутнього документа.

"Наголосив також, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді. Домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США", - підкреслив Шмигаль.

Візит Шмигаля в США

Нагадаємо, сьогодні представники українського уряду вирушили до Вашингтона за фінансовою підтримкою України на наступний рік. Українську делегацію очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Повідомлялось, що візит Шмигаля до США пов'язаний також із майбутньою угодою між США та Україною про українські корисні копалини.

Обговорення угоди про копалини

Днями міністр економіки Юлія Свириденко разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали меморандум щодо цієї угоди. У документі йшлося про те, що Шмигаль цього тижня має відвідати Вашингтон та зустрітися із Бессентом для того, щоб "надати підтримку на найвищому рівні для завершення технічних обговорень умов угоди".