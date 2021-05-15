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"Золотой хет-трик": Зеленский поздравил "Динамо" с тремя победами в сезоне

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с тремя победами в сезоне.

Об этом говорится на странице президента в Twitter.

"Золотой хет-трик "Динамо": Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто! Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победы в Лиге чемпионов. Воодушевления, успехов, свершений! Искренне поздравляю команду и тренеров", - написал президент.

Напомним, 13 мая "Динамо" завоевало Кубок Украины, обыграв в финале турнира луганскую "Зарю".

Ранее киевское "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021. Игроки Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.

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