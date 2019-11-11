В Золотом начали демонтаж фортификационных сооружений

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Фаза разминирования в районе разведения в Золотом длилась 7 дней

На участке разведение сил в Золотом сегодня, 11 ноября, начат практический этап демонтажа фортификационных сооружений и других инженерных позиций. Об этом РБК-Украина сообщили представитель пресс-центра операции Объединенных сил.

По его словам, фаза разминирования в районе разведения в Золотом длилась 7 дней и была завершена 9 ноября.

"В Золотом разведение сил и средств продолжалось трое суток. На четвертые сутки был доклад ОБСЕ и с пятой суток наши военнослужащие приступили к разминированию. Разминирование продолжается по графику около недели. Разминирование в Золотом уже завершилось - 9 ноября. А с сегодняшнего дня (с 11 ноября - ред.) начнется демонтаж фортификационных сооружений", - заявил спикер.

Напомним, разведения сил в Золотом началось 29 октября днем.

В штабе операции Объединенных сил подтвердили разведение сил в Золотом. При этом сообщается, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонные возможности боевых подразделений на этом участке. Кроме того, Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил на участке в Золотом.

РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил разведения сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит". Зеленский добавил, что разведение началось после того, как на этом участке в течение недели сохранялся режим прекращения огня.