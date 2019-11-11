У Золотому розпочали демонтаж фортифікаційних споруд

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Фаза розмінування в районі розведення в Золотому тривала 7 днів

На ділянці розведення сил в Золотому сьогодні, 11 листопада, розпочато практичний етап демонтажу фортифікаційних споруд та інших інженерних позицій. Про це РБК-Україна повідомили речник прес-центру операції Об'єднаних сил.

За його словами, фаза розмінування в районі розведення в Золотому тривала 7 днів і була завершена 9 листопада.

"В Золотому розведення сил і засобів тривало три доби. На четверту добу була доповідь ОБСЄ і з пятої доби наші військовослужбовці приступили до розмінування. Розмінування триває за графіком близько тижня. Розмінування в Золотому вже завершилось - 9 листопада. А з сьогоднішнього дня, (з 11 листопада - ред.) розпочнеться демонтаж фортифікаційних споруд", - заявив речник.

Нагадаємо, розведення сил в Золотому розпочалося 29 жовтня поопівдні.

У штабі операції Об'єднаних сил підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому повідомляється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, Представник ОБСЄ в мінській ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил на ділянці в Золотому.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все спокійно відбувається". Зеленський додав, що розведення почалося після того, як на цій ділянці протягом тижня зберігався режим припинення вогню.