ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Золотому розпочали демонтаж фортифікаційних споруд

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 15:39
У Золотому розпочали демонтаж фортифікаційних споруд
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Фаза розмінування в районі розведення в Золотому тривала 7 днів

На ділянці розведення сил в Золотому сьогодні, 11 листопада, розпочато практичний етап демонтажу фортифікаційних споруд та інших інженерних позицій. Про це РБК-Україна повідомили речник прес-центру операції Об'єднаних сил.

За його словами, фаза розмінування в районі розведення в Золотому тривала 7 днів і була завершена 9 листопада.

"В Золотому розведення сил і засобів тривало три доби. На четверту добу була доповідь ОБСЄ і з пятої доби наші військовослужбовці приступили до розмінування. Розмінування триває за графіком близько тижня. Розмінування в Золотому вже завершилось - 9 листопада. А з сьогоднішнього дня, (з 11 листопада - ред.) розпочнеться демонтаж фортифікаційних споруд", - заявив речник.

Нагадаємо, розведення сил в Золотому розпочалося 29 жовтня поопівдні.

У штабі операції Об'єднаних сил підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому повідомляється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, Представник ОБСЄ в мінській ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил на ділянці в Золотому.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все спокійно відбувається". Зеленський додав, що розведення почалося після того, як на цій ділянці протягом тижня зберігався режим припинення вогню.

В Петрівському завершено розведення сил, - штаб Розмінування на місці розведення в Петрівському розпочнеться 12 листопада, - штаб
Новини України ООСРозведення силЗолотое
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся