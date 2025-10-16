Золото знову б’є рекорди: ціна зросла на тлі напруженості між США та Китаєм

Цього тижня ціна на злитки зросла більш ніж на 5% і досягла піка в понад 4242 доларів за унцію, оскільки стрімке зростання, що триває з середини серпня, продовжилося.

Ажіотаж навколо покупок поширився і на інші дорогоцінні метали, зокрема, ціна на срібло зросла більш ніж на 3%, оскільки пропозиція на лондонському ринку залишалася обмеженою.

Трейдери роблять ставки, закликаючи до щонайменше одного значного зниження ставки в США до кінця року, тоді як голова ФРС Джером Павелл цього тижня натякнув, що центральний банк на шляху до ще одного зниження на чверть пункту пізніше цього місяця.

Нижчі витрати на запозичення, як правило, вигідні для дорогоцінних металів, оскільки вони не нараховують відсотків.

Президент Дональд Трамп заявив, що США зараз утягнуті в торговельну війну з Китаєм, що й викликало побоювання щодо тривалої шкоди для світової економіки, яка може підвищити привабливість золота як притулку, навіть попри те, що міністр фінансів Скотт Бессент запропонував довшу паузу перед подальшим підвищенням тарифів.

Зауважимо, що спотова ціна на золото зросла на 0,6% до 4 232,98 долара за унцію о 12:00 у Сінгапурі.