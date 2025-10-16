ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Золото знову б’є рекорди: ціна зросла на тлі напруженості між США та Китаєм

США, Четвер 16 жовтня 2025 09:04
UA EN RU
Золото знову б’є рекорди: ціна зросла на тлі напруженості між США та Китаєм Фото: ціна на золото знову б'є рекорди (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Ціни на золото вчергове досягли історичного максимуму. Зростання відбувається на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм і очікуваного зниження ставок Федеральною резервною системою, що стимулює інтерес інвесторів до безпечних активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Цього тижня ціна на злитки зросла більш ніж на 5% і досягла піка в понад 4242 доларів за унцію, оскільки стрімке зростання, що триває з середини серпня, продовжилося.

Ажіотаж навколо покупок поширився і на інші дорогоцінні метали, зокрема, ціна на срібло зросла більш ніж на 3%, оскільки пропозиція на лондонському ринку залишалася обмеженою.

Трейдери роблять ставки, закликаючи до щонайменше одного значного зниження ставки в США до кінця року, тоді як голова ФРС Джером Павелл цього тижня натякнув, що центральний банк на шляху до ще одного зниження на чверть пункту пізніше цього місяця.

Нижчі витрати на запозичення, як правило, вигідні для дорогоцінних металів, оскільки вони не нараховують відсотків.

Президент Дональд Трамп заявив, що США зараз утягнуті в торговельну війну з Китаєм, що й викликало побоювання щодо тривалої шкоди для світової економіки, яка може підвищити привабливість золота як притулку, навіть попри те, що міністр фінансів Скотт Бессент запропонував довшу паузу перед подальшим підвищенням тарифів.

Зауважимо, що спотова ціна на золото зросла на 0,6% до 4 232,98 долара за унцію о 12:00 у Сінгапурі.

Нагадаємо, що лише цього вівторка світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди на тлі економічної невизначеності та очікуваного зниження відсоткових ставок у США.

Варто зауважити, що вперше золото подорожчало до 3500 доларів за унцію у квітні 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай
Новини
Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо України, - The Telegraph
Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо України, - The Telegraph
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить