Главная » Новости » В мире

Золото снова бьет рекорды: цена выросла на фоне напряженности между США и Китаем

США, Четверг 16 октября 2025 09:04
UA EN RU
Фото: цена на золото снова бьет рекорды (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Цены на золото в очередной раз достигли исторического максимума. Рост происходит на фоне торговой напряженности между США и Китаем и ожидаемого снижения ставок Федеральной резервной системой, что стимулирует интерес инвесторов к безопасным активам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На этой неделе цена на слитки выросла более чем на 5% и достигла пика в более 4242 долларов за унцию, поскольку стремительный рост, продолжающийся с середины августа, продолжился.

Ажиотаж вокруг покупок распространился и на другие драгоценные металлы, в частности, цена на серебро выросла более чем на 3%, поскольку предложение на лондонском рынке оставалось ограниченным.

Трейдеры делают ставки, призывая к по меньшей мере одному значительному снижению ставки в США до конца года, тогда как председатель ФРС Джером Пауэлл на этой неделе намекнул, что центральный банк на пути к еще одному снижению на четверть пункта позже в этом месяце.

Более низкие затраты на заимствования, как правило, выгодны для драгоценных металлов, поскольку они не начисляют процентов.

Президент Дональд Трамп заявил, что США сейчас втянуты в торговую войну с Китаем, что и вызвало опасения относительно длительного вреда для мировой экономики, которая может повысить привлекательность золота как убежища, даже несмотря на то, что министр финансов Скотт Бессент предложил более длинную паузу перед дальнейшим повышением тарифов.

Заметим, что спотовая цена на золото выросла на 0,6% до 4 232,98 доллара за унцию в 12:00 в Сингапуре.

Напомним, что только в этот вторник мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды на фоне экономической неопределенности и ожидаемого снижения процентных ставок в США.

Стоит заметить, что впервые золото подорожало до 3500 долларов за унцию в апреле 2025 года.

