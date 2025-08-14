UA

"Золото" для України: кікбоксер Гліб Мазур підкорив Всесвітні ігри-2025

Гліб Мазур здобув перемогу у фіналі Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксенгу (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Катерина Урсатій

Український кікбоксер Гліб Мазур здобув золоту медаль на Всесвітніх іграх-2025, перемігши в фінальному поєдинку азербайджанського спортсмена Аміна Гулієва.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Фінал і здобутки українця

Поєдинок за перше місце у ваговій категорії 63,5 кг виявився для 22-річного Мазура складнішим, ніж попередні бої на турнірі. Проте наш спортсмен зміг здолати суперника Аміна Гулієва з Азербайджану з рахунком 3:0 і піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу.

Гліб Мазур уже є чемпіоном світу-2023 та чемпіоном Європи 2022 і 2024 років. Тепер до його колекції додалася золота медаль Всесвітніх ігор-2025.

Гліб Мазур здобув перемогу у фіналі Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксенгу (фото: facebook.com/minmolodsport

Українські спортсмени на медальному подіумі

У поєдинках за бронзу відзначилися інші українські кікбоксери. Нагадаємо, що Дарина Іванова та Аліна Мартинюк також тріумфували, здобувши бронзові нагороди у своїх категоріях.

Також, о 15:20 за київським часом ще один представник України, Роман Щербатюк, боротиметься за золото у своїй ваговій категорії. Перемога Щербатюка стане ще однією можливістю для України збільшити медальний здобуток на Всесвітніх іграх-2025.

Тож, українська збірна продовжує демонструвати високі результати на Всесвітніх іграх.

Також читайте, Україна виграла перші медалі Всесвітніх ігор у новому виді спорту з веслами та барабаном.

А ще вам буде цікаво, від чого довелося відмовитися "золотому" призеру Всесвітніх ігор з карате, щоб досягнути такого результату.

