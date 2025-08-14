"Золото" для Украины: кикбоксер Глеб Мазур покорил Всемирные игры-2025

Украинский кикбоксер Глеб Мазур получил золотую медаль на Всемирных играх-2025, победив в финальном поединке азербайджанского спортсмена Амина Гулиева.
Поединок за первое место в весовой категории 63,5 кг оказался для 22-летнего Мазура сложнее, чем предыдущие бои на турнире. Однако наш спортсмен смог одолеть соперника Амина Гулиева из Азербайджана со счетом 3:0 и подняться на высшую ступень пьедестала.
Глеб Мазур уже является чемпионом мира-2023 и чемпионом Европы 2022 и 2024 годов. Теперь к его коллекции добавилась золотая медаль Всемирных игр-2025.
В поединках за бронзу отличились другие украинские кикбоксеры. Напомним, что Дарья Иванова и Алина Мартынюк также торжествовали, получив бронзовые награды в своих категориях.
Также, в 15:20 по киевскому времени еще один представитель Украины, Роман Щербатюк, будет бороться за золото в своей весовой категории. Победа Щербатюка станет еще одной возможностью для Украины увеличить медальный задел на Всемирных играх-2025.
Поэтому, украинская сборная продолжает демонстрировать высокие результаты на Всемирных играх.
