"Золото" для Украины: кикбоксер Глеб Мазур покорил Всемирные игры-2025

Глеб Мазур одержал победу в финале Всемирных игр-2025 по кикбоксенгу (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский кикбоксер Глеб Мазур получил золотую медаль на Всемирных играх-2025, победив в финальном поединке азербайджанского спортсмена Амина Гулиева.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Финал и достижения украинца

Поединок за первое место в весовой категории 63,5 кг оказался для 22-летнего Мазура сложнее, чем предыдущие бои на турнире. Однако наш спортсмен смог одолеть соперника Амина Гулиева из Азербайджана со счетом 3:0 и подняться на высшую ступень пьедестала.

Глеб Мазур уже является чемпионом мира-2023 и чемпионом Европы 2022 и 2024 годов. Теперь к его коллекции добавилась золотая медаль Всемирных игр-2025.

Глеб Мазур одержал победу в финале Всемирных игр-2025 по кикбоксенгу (фото: facebook.com/minmolodsport

Украинские спортсмены на медальном подиуме

В поединках за бронзу отличились другие украинские кикбоксеры. Напомним, что Дарья Иванова и Алина Мартынюк также торжествовали, получив бронзовые награды в своих категориях.

Также, в 15:20 по киевскому времени еще один представитель Украины, Роман Щербатюк, будет бороться за золото в своей весовой категории. Победа Щербатюка станет еще одной возможностью для Украины увеличить медальный задел на Всемирных играх-2025.

Поэтому, украинская сборная продолжает демонстрировать высокие результаты на Всемирных играх.

Также читайте, Украина выиграла первые медали Всемирных игр в новом виде спорта с веслами и барабаном.

А еще вам будет интересно, от чего пришлось отказаться "золотому" призеру Всемирных игр по каратэ, чтобы достичь такого результата.

