Золото та срібло злетіли до рекордних максимумів: яка ціна

У понеділок, 12 січня, ціни на золото та срібло злетіли до рекордних максимумів. Причини - протести в Ірані та боротьба Федеральної резервної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Золото досягло 4600 доларів за унцію, а срібло - 84,6090 долара, відзначаючи майже 6% стрибок за день. Білий метал зріс майже на 150% у 2025 році після історичного короткого стиснення на спотовому ринку
Експерти пояснюють, що ринок дорогоцінних металів відреагував на заяви голови ФРС Джерома Пауелла про можливі обвинувачення проти системи та постійний політичний тиск на банк.
Після його коментарів долар послабився, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США дещо зросла, що підштовхнуло інвесторів шукати "тихі гавані" у вигляді золота та срібла.
Смертельні протести в Ірані додатково підвищили попит на дорогоцінні метали як надійний актив.
Зростання цін на срібло також підтримав дефіцит на ринку, викликаний високим інвестиційним попитом та скороченням промислового запасу.
"Ми бачимо, що дефіцит на ринку срібла продовжиться протягом 2026 року, головним чином через вищий інвестиційний попит", - пояснили аналітики.
Крім того, трейдери очікують на результати розслідування за розділом 232, яке може призвести до введення мит США на срібло, платину та паладій.
Нагадаємо, наприкінці грудня ціна на золото зросла до історичного максимуму. Вартість дорогоцінного металу сягнула найкращого річного результату більш ніж за чотири десятиліття. Паралельно срібло також оновило свій рекорд.
Як повідомляли ЗМІ, золото, срібло та платина значно зросли в ціні після того, як на тлі інфляції в США з'явилася тенденція на зниження облікової ставки, а також через геополітичну напруженість навколо Венесуели.
Нагадаємо, 28 грудня Іран охопили масові антиурядові протести, які з часом переросли у насильницькі зіткнення між протестувальниками та силами безпеки.
За останніми даними, загинули 490 протестувальників і 48 працівників сил безпеки.
За оцінками правозахисників, під час протестів було затримано понад 10 600 людей.
Іранська влада офіційно не оприлюднювала інформацію про кількість жертв.