Золото и серебро бьет новые рекорды после угроз Трампа: какая цена

В понедельник, 19 января, золото и серебро обновили рекордные показатели. Причиной стали опасения разрушительной торговой войны между США и Европой, которые усилились после заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Спотовая цена на золото торговалась вблизи 4 670 долларов за унцию, ранее достигнув пика в 4 690 долларов. Серебро подорожало более чем на 3% и поднималось до максимума около 94 долларов за унцию.

Что повлияло на стоимость

Рост драгоценных металлов произошел на фоне ослабления доллара и роста спроса на защитные активы.

Рынок отреагировал на информацию о планах США ввести пошлины против восьми европейских стран, в частности Франции, Германии и Великобритании. Базовые пошлины на уровне 10% должны вступить в силу с 1 февраля, а в июне могут вырасти до 25%.

В Bloomberg отмечают, что напряженность вокруг Гренландии сигнализирует о более глубоком геополитическом конфликте внутри западных союзов.

Аналитики указывают, что тарифные угрозы между партнерами по НАТО подрывают доверие к доллару и формируют устойчивую премию за риск, что поддерживает рост цен на золото и серебро.

Дополнительный импульс рынку придало увеличение инвестиций в драгоценные металлы, в частности со стороны Китая. За прошедшую неделю запасы золота в биржевых фондах выросли на 28 тонн, что стало самым большим приростом с сентября.

Аналитики ожидают дальнейшего роста цен. В Citigroup прогнозируют, что золото может достичь 5 000 долларов за унцию уже в течение ближайших трех месяцев, а серебро - 100 долларов.

Цены на металлы

Спотовая цена на золото выросла на 1,6% до 4 670,47 доллара за унцию, достигнув ранее пика в 4 690,59 доллара. Серебро выросло на 3,4% до 93,1755 доллара и достигло максимума в 94,1213 доллара. Платина несколько выросла, тогда как палладий снизился.