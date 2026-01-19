Золото и серебро бьет новые рекорды после угроз Трампа: какая цена
В понедельник, 19 января, золото и серебро обновили рекордные показатели. Причиной стали опасения разрушительной торговой войны между США и Европой, которые усилились после заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Спотовая цена на золото торговалась вблизи 4 670 долларов за унцию, ранее достигнув пика в 4 690 долларов. Серебро подорожало более чем на 3% и поднималось до максимума около 94 долларов за унцию.
Что повлияло на стоимость
Рост драгоценных металлов произошел на фоне ослабления доллара и роста спроса на защитные активы.
Рынок отреагировал на информацию о планах США ввести пошлины против восьми европейских стран, в частности Франции, Германии и Великобритании. Базовые пошлины на уровне 10% должны вступить в силу с 1 февраля, а в июне могут вырасти до 25%.
В Bloomberg отмечают, что напряженность вокруг Гренландии сигнализирует о более глубоком геополитическом конфликте внутри западных союзов.
Аналитики указывают, что тарифные угрозы между партнерами по НАТО подрывают доверие к доллару и формируют устойчивую премию за риск, что поддерживает рост цен на золото и серебро.
Дополнительный импульс рынку придало увеличение инвестиций в драгоценные металлы, в частности со стороны Китая. За прошедшую неделю запасы золота в биржевых фондах выросли на 28 тонн, что стало самым большим приростом с сентября.
Аналитики ожидают дальнейшего роста цен. В Citigroup прогнозируют, что золото может достичь 5 000 долларов за унцию уже в течение ближайших трех месяцев, а серебро - 100 долларов.
Цены на металлы
Спотовая цена на золото выросла на 1,6% до 4 670,47 доллара за унцию, достигнув ранее пика в 4 690,59 доллара. Серебро выросло на 3,4% до 93,1755 доллара и достигло максимума в 94,1213 доллара. Платина несколько выросла, тогда как палладий снизился.
Рост цены на металлы
Напомним, в конце декабря цена на золото выросла до исторического максимума. Стоимость драгоценного металла достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия. Параллельно серебро также обновило свой рекорд.
Как сообщали СМИ, золото, серебро и платина значительно выросли в цене после того, как на фоне инфляции в США появилась тенденция на снижение учетной ставки, а также из-за геополитической напряженности вокруг Венесуэлы.