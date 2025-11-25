Золото, срібло і платина дорожчають: динаміка ринку металів

Ціни на золото зросли більш ніж на 1% у понеділок на тлі очікувань зниження відсоткової ставки Федеральної резервної системи США і наближення публікації ключових економічних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Зростання цін на золото

Спотова ціна золота піднялася на 1,2% до 4 111,86 доларів за унцію до 13:43 за східним часом (18:43 за Гринвічем), а ф'ючерси на грудневу поставку в США збільшилися на 0,4% до 4 094,2 доларів за унцію.

"Ринок дедалі більше переконується, що Федеральна резервна система США має намір знизити процентні ставки в грудні", - зазначив Барт Мелек, керівник відділу сировинних стратегій TD Securities.

Політика ФРС та очікування інвесторів

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що зниження ставок може відбутися "найближчим часом", при цьому цілі щодо інфляції залишаться незмінними, а ринок праці не постраждає.

Імовірність зниження ставки наступного місяця оцінюється в 79% за інструментом CME FedWatch.

Як недохідний актив, золото традиційно показує хорошу динаміку за низьких процентних ставок і зберігає попит в умовах геополітичної та економічної нестабільності.

Вплив економічних даних

Інвестори очікують на публікацію ключових даних, затриманих через роботу уряду, включно з роздрібними продажами, заявками на допомогу з безробіття та даними про ціни виробників.

Аналітики прогнозують, що показники можуть виявитися слабшими за очікуване, що додатково підтримує зростання золота.

"Все вказує на те, що золото демонструє досить хороші результати", - додав Мелек.

Інші дорогоцінні метали

Спотове срібло подорожчало на 1,7% до 50,84 доларів за унцію, платина зросла на 2,3% до 1 545,91 долара, а паладій - на 1,7% до 1 398,21 долара.

Геополітичний фактор

На динаміку цін також впливає геополітична ситуація: США та Україна продовжують переговори щодо розробки прийнятного плану припинення війни Росії в Україні, що додає невизначеності на ринки.

За оцінкою аналітиків, золото найближчим часом коливатиметься в діапазоні від 4 000 до 4 100 доларів за унцію.