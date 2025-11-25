Золото, серебро и платина дорожают: динамика рынка металлов
Цены на золото выросли более чем на 1% в понедельник на фоне ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США и приближающейся публикации ключевых экономических данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Рост цен на золото
Спотовая цена золота поднялась на 1,2% до 4 111,86 долларов за унцию к 13:43 по восточному времени (18:43 по Гринвичу), а фьючерсы на декабрьскую поставку в США увеличились на 0,4% до 4 094,2 долларов за унцию.
"Рынок все больше убеждается, что Федеральная резервная система США намерена снизить процентные ставки в декабре", — отметил Барт Мелек, руководитель отдела сырьевых стратегий TD Securities.
Политика ФРС и ожидания инвесторов
Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что снижение ставок может произойти "в ближайшее время", при этом цели по инфляции останутся неизменными, а рынок труда не пострадает.
Вероятность снижения ставки в следующем месяце оценивается в 79% по инструменту CME FedWatch.
Как недоходный актив, золото традиционно показывает хорошую динамику при низких процентных ставках и сохраняет спрос в условиях геополитической и экономической нестабильности.
Влияние экономических данных
Инвесторы ожидают публикацию ключевых данных, задержанных из-за работы правительства, включая розничные продажи, заявки на пособие по безработице и данные о ценах производителей.
Аналитики прогнозируют, что показатели могут оказаться слабее ожидаемого, что дополнительно поддерживает рост золота.
"Все указывает на то, что золото демонстрирует достаточно хорошие результаты", — добавил Мелек.
Другие драгметаллы
Спотовое серебро подорожало на 1,7% до 50,84 долларов за унцию, платина выросла на 2,3% до 1 545,91 доллара, а палладий — на 1,7% до 1 398,21 доллара.
Геополитический фактор
На динамику цен также влияет геополитическая ситуация: США и Украина продолжают переговоры по разработке приемлемого плана прекращения войны России в Украине, что добавляет неопределенности на рынки.
По оценке аналитиков, золото в ближайшее время будет колебаться в диапазоне от 4 000 до 4 100 долларов за унцию.
Напоминаем, что во вторник, 11 ноября, цены на золото продолжили рост, достигнув максимума почти за три недели на фоне ожиданий инвесторов снижения процентной ставки ФРС США в декабре и признаков завершения правительственного шатдауна. При этом, спотовая цена достигла 4 131,32 доллара за унцию, что стало самым высоким показателем с 23 октября.
Отметим, что на 3 ноября спотовая цена на золото удерживалась на уровне 4 000,65 долларов за унцию, а декабрьские фьючерсы в США выросли на 0,4% до 4 010 долларов, при этом стоимость металла снизилась почти на 9% от рекордного максимума в 4 381,21 доллара, зафиксированного 20 октября, что объясняется укреплением доллара до трехмесячного максимума.