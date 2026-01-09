Золото подешевшало, однак все ще на шляху до тижневого зростання, - Reuters

Агентство пише, що ціни на золото в п'ятницю, 9 січня, частково компенсували втрати, оскільки інвестори оцінювали геополітичну ситуацію на тлі перебалансування товарних індексів. Крім того, вплинуло й очікування публікації звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який має вийти сьогодні.

"Золото подолало деякі коливання, пов'язані з перебалансуванням індексу, які воно зазнало раніше, оскільки інвестори прагнуть додати золото до свого портфеля з огляду на нещодавнє посилення геополітичних ризиків", - розповів головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.

Золото, яке вважається традиційним активом-притулком, має тенденцію до зростання в умовах низьких процентних ставок.

Економісти прогнозують помірне зростання зайнятості на 60 000 робочих місць і невелике зниження рівня безробіття з 4,6% до 4,5%.

"Якщо ми побачимо відносно низькі показники зайнятості нижче 70 000, це повинно змусити ФРС продовжити політику зниження ставок цього року", - зазначив Уотер.

26 грудня золото досягло рекордного рівня в 4549,71 доларів за унцію. Експерти прогнозують зростання ціни на золото до 5000 доларів за унцію в першій половині 2026 року на тлі зростання геополітичних ризиків і збільшення заборгованості.